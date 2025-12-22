Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах разговора с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто отметил, что его страна и Россия подтвердили братские отношения, стратегическое сотрудничество и нарушения международного права со стороны США

КАРАКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Венесуэла и Россия подтвердили братские отношения, стратегическое сотрудничество двух стран и обсудили нарушения международного права со стороны США. Об этом по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил в Telegram-канале глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым мы вновь подтвердили братские отношения, уважение и стратегическое сотрудничество, которые связывают нас", - указал Хиль. Он сообщил, что в ходе беседы обсуждены "агрессия и вопиющие нарушения международного права", которые совершаются в Карибском бассейне, в том числе нападения на суда, внесудебные казни и незаконные акты пиратства со стороны США.

Глава МИД подчеркнул, что Лавров выразил солидарность России с народом Венесуэлы и президентом Николасом Мадуро и подтвердил полную поддержку в связи с враждебными действиями против Боливарианской Республики.

В сообщении Министерства иностранных дел РФ говорится, что в телефонном разговоре Лаврова с главой МИД Венесуэлы стороны выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море, российский министр выразил поддержку венесуэльскому коллеге в данном контексте.