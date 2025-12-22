В ЕС поддержали суверенитет Дании после выбора спецпосланника США по Гренландии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что территориальная целостность и суверенитет - это фундаментальные принципы международного права

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступили в поддержку суверенитета Дании на фоне назначения в США спецпосланника по Гренландии. Об этом они написали в X.

"Территориальная целостность и суверенитет - это фундаментальные принципы международного права, - написала фон дер Ляйен. - Мы полностью солидарны с Данией и народом Гренландии".

"Мы поддерживаем солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия - это автономная территория Дании. Любые решения об изменении этого статуса могут принять только гренландцы и датчане", - написала Каллас, добавив, что ЕС "ожидает от международных партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности".

21 декабря американский президент Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. После своего назначения он объявил в X, что постарается присоединить этот остров к Соединенным Штатам. Это уже вызвало дипломатический скандал в Дании, вылившийся в вызов посла США в МИД.

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.