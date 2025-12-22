МИД Нигерии сообщил о разрешении дипломатического спора с США

Нигерийский министр информации и национальной ориентации Мухаммед Идрис отметил, что стороны подписали пятилетнее двустороннее соглашение о партнерстве в области здравоохранения на сумму $5,1 млрд

ХАРАРЕ, 22 декабря. /ТАСС/. Министр информации и национальной ориентации Нигерии Мухаммед Идрис объявил о разрешении дипломатического спора с США.

"Недавний дипломатический спор с Соединенными Штатами разрешен с помощью твердой и заслуживающей уважения позиции Нигерии и реализовался в укрепившемся партнерстве", - приводит слова министра портал The Cable.

Министр обратил внимание на подписание двустороннего соглашения сроком на пять лет о сотрудничестве в области здравоохранения на сумму $5,1 млрд. По его словам, это свидетельствует о том, что Нигерия вновь рассматривается Вашингтоном в качестве более надежного стратегического партнера на мировой арене, который продвигает свои национальные интересы и привлекает стороны, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве.

Напряженность в отношениях между США и Нигерией началась в июле 2025 года, когда американское посольство в Абудже объявило о сокращении срока, на который выдаются одноразовые визы, до трех месяцев для большинства нигерийцев за исключением иммигрантов и дипломатов.

31 октября президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что христианство "сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии". Президент Нигерии Бола Тинубу отверг эти обвинения, заявив, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев.

На прошлой неделе посол США в Нигерии Ричард Миллс встретился с главой МИД Юсуфом Туггаром и обсудил сферы двустороннего сотрудничества. Конгрессмен Райли Мур заявил, что США и Нигерия близки к достижению соглашения о стратегическом сотрудничестве в области безопасности с целью борьбы с терроризмом в этой стране.