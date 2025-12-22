Нетаньяху: любые действия Ирана против Израиля получат "очень жесткий ответ"

Премьер-министр еврейского государства заявил, что Тегеран в последнее время проводит учения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Любые действия со стороны Ирана против Израиля встретят очень жесткий ответ. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом по итогам трехсторонней встречи в Иерусалиме.

"Нам известно, что Иран в последнее время проводит учения. Мы внимательно следим за этим и проводим необходимую оценку. Я хочу четко донести до Ирана, что любые действия против Израиля встретят очень жесткий ответ", - сказал Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что Израиль "добился больших успехов в ходе двенадцатидневной войны с Ираном" в июне 2025 года. "Наши (Израиля - прим. ТАСС) основные ожидания от Ирана не изменились, и они касаются обогащения урана и прекращения прокси-войн против нас. И я знаю, что это не изменилось и в американской позиции", - добавил он.