Кобахидзе: у ЕС в отношении Грузии "политика сквозняка"

Премьер-министр республики заявил, что вопрос евроинтеграции использовался лишь как инструмент шантажа против страны

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Евросоюз проводил в отношении Грузии не политику открытых дверей, а "политику сквозняка". Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Как политика открытых дверей НАТО в конечном итоге оказалась политикой сквозняка, так и здесь оказалось, что это была не политика открытых дверей Евросоюза в отношении Грузии, а политика сквозняка, где вопрос евроинтеграции использовался лишь как инструмент шантажа против Грузии", - заявил Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2".

Премьер отметил, что Грузия во всем опережает Украину, Молдавию, Боснию и Герцеговину, но отношение к ней иное, нежели к другим кандидатам в члены ЕС. По словам Кобахидзе, после того, как в ноябре 2024 года Грузия заявила, что снимает с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС, единственным инструментом шантажа для евробюрократов остался вопрос безвизового режима. Если бы власти Грузии не сделали этого шага, по словам Кобахидзе, ЕС каждые три месяца отказывал Грузии в открытии переговоров, вызывая постоянный негативный фон в стране.

"Если бы они сами думали, что этот инструмент (вопрос лишения Грузии безвиза с ЕС - прим. ТАСС) эффективен против грузинского народа и Грузии, конечно, использовали бы его по поручению внешних неформальных сил. Но они понимают, что революцию этим не устроят, не вызовут волнений того масштаба, чтобы сменилась власть", - отметил Кобахидзе.

Глава правительства выразил сомнение, что Евросоюз пойдет на такой шаг, как отмена приостановка безвизового режима для страны, так как этим окончательно настроит против себя грузинский народ.

Еврокомиссия 19 декабря опубликовала восьмой доклад о механизме приостановке безвизового режима. В нем говорится, что власти Грузии не выполнили рекомендаций, в том числе, по отмене некоторых законов. После вступления в силу 30 декабря новых упрощенных правил приостановки безвизового режима, как отмечается, на первом этапе лишиться визовых привилегий могут держатели диппаспортов, а на втором - все граждане Грузии.