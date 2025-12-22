Зеленский решил поменять даты праздников на Украине

Владимир Зеленский указал на совпадения, когда на одну дату выпадают разные профессиональные праздники со времен СССР и первых лет независимости страны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Даты некоторых праздников на Украине будут изменены. Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Сегодня мы говорили с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря", - заявил Зеленский.

По его словам, "бывают плохие календарные совпадения, когда в один день с советских времен и первых лет независимости [совпадают] несколько совсем разных профессиональных дней". Даты каких праздников планируется изменить, Зеленский не сообщил.

На Украине официально не отмечают Рождество 7 января. 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь отметили Рождество по новоюлианскому календарю. Решение перейти на новоюлианский календарь ПЦУ приняла еще в июне 2022 года. Уже 28 июля Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря, а 7 января убрали из списка государственных праздников. Из-за перехода на новоюлианский календарь 6 января ПЦУ отмечает Крещение.