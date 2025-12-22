Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

Президент республики отметил, что вооруженные силы США совершили 28 нападений на гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Венесуэла подтверждает стремление к миру, но готова защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Об этом говорится в письме президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, направленном главам государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем странам - членам ООН.

"Венесуэла подтверждает свое стремление к миру, но также абсолютно четко заявляет, что готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и ресурсы в соответствии с законом", - зачитал послание в эфире телеканала Venezolana de Televisión глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Мадуро заявил о давлении США на Венесуэлу и отметил, что американские вооруженные силы совершили 28 нападений на гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана, "в результате чего 104 человека были казнены без суда и следствия". Президент подчеркнул, что Венесуэла не совершала никаких действий, которые оправдывали бы военное давление со стороны США.

Глава государства сообщил, что США захватили в международных водах два танкера, которые перевозили около 4 млн. баррелей венесуэльской нефти и объявили о полной морской блокаде танкеров, перевозящих нефть. Мадуро отметил, что речь идет не об отдельных инцидентах, а о "практике применения военной силы вне рамок международного права и конституции США".

Блокировка и пиратство в отношении венесуэльских энергоресурсов негативно повлияет на экспорт нефти и энергоносителей, приведет к усилению нестабильности на международных рынках и окажет негативное воздействие на экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна, считает глава государства.

Мадуро подчеркнул, что энергетические ресурсы не должны использоваться в качестве инструмента военного противостояния и политического давления.

О захвате США танкеров с венесуэльской нефтью

Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом. По словам газеты The New York Times, американские власти получили ордер на изъятие Bella 1, поскольку судно, предположительно, могло раньше участвовать в транспортировке иранской нефти.