"Зеркало недели": у экс-генпрокурора Украины при обыске нашли 3 кг золота

На вилле Святослава Пискуна в Ницце также были обнаружены €90 тыс. и 18 элитных часов общей стоимостью более €1 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун хранил на своей вилле в Ницце €90 тыс., 3 кг золота и 18 часов элитных марок на сумму более €1 млн. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза во Францию дорогих часов. Французская полиция возбудила уголовное дело по факту легализации средств, полученных преступным путем, решается вопрос о предъявлении экс-чиновнику обвинений по этой статье.

Согласно информации из окружения бывшего генпрокурора, французы сначала его задержали, но затем отпустили, указывает издание.

Ранее сообщалось, что обыски у Пискуна проводились 17 декабря Государственным бюро расследований Украины (ГБР) совместно с французской полицией. Пискун трижды занимал пост генпрокурора Украины: в 2002-2003 годы, 2004-2005 годы и месяц в 2007 году. Летом 2020 года в течение месяца занимал должность советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Следственные действия касались обвинения украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в заказе убийства адвоката Сергея Карпенко в 2003 году. Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды при закрытии дела о покушении на убийство, в котором Коломойский проходил обвиняемым.

Как указывает "Зеркало недели", на вилле экс-генпрокурора "нашли ряд интереснейших документов", не имеющих, однако, отношения к делу Коломойского.