Писториус: европейским партнерам по НАТО нужны США для ядерного сдерживания

У европейских стран - членов североатлантического альянса нет сопоставимых ресурсов, "несмотря на все возможности Франции и Великобритании", отметил министр обороны ФРГ

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у европейских партнеров по НАТО нет достаточных сил ядерного сдерживания, поэтому им необходимы США.

"Мы можем неплохо продержаться при помощи обычных вооружений. Но правда в том, что у нас нет сопоставимого ядерного сдерживания, несмотря на все возможности Франции и Великобритании. Для этого нам по-прежнему нужны американцы", - заявил Писториус в интервью газете Die Zeit, отвечая на вопрос, почему европейские партнеры по НАТО нуждаются в помощи американцев, хотя "их совокупные оборонные бюджеты превышают весь госбюджет России".

Отвечая на вопрос, должна ли Европа и, в частности, Германия иметь возможность создать ядерный потенциал сдерживания, глава Минобороны ФРГ отметил, что "теоретически да, но юридически нет". "Германия подписала Договор "Два плюс четыре" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС), взяв на себя обязательство не обладать собственным ядерным оружием. Можно утверждать, что это обязательство относится к другой эпохе, что основы соглашения больше не существует. Но тогда мы бы нарушали международное право", - констатировал министр.

Он указал, что следует соблюдать соглашения и ФРГ ожидает этого от других стран. "Конечно, есть альтернатива: сохранить наших американских союзников. Дать им понять, что вместе мы сильнее и что сильная, готовая к обороне Европа также необходима США. Сможем ли мы достичь этого в долгосрочной перспективе, мы пока не можем сказать наверняка", - резюмировал Писториус.

Весной 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в обозримом будущем замена ядерного зонтика США для Европы невозможна, однако ФРГ ведет переговоры с Францией и Великобританией по ядерной проблематике.