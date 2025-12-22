Denikn: новый глава Минобороны Чехии отказался посетить Украину

Председатель партии SPD, спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура также сообщил, что МО подготовит документы для вынесения чешским правительством "решения о завершении роли Минобороны в так называемой инициативе по поставке боеприпасов" для ВСУ

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Чехии Яромир Зуна не принял приглашение посетить Украину. Об этом сообщил председатель партии SPD ("Свобода и прямая демократия"), спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Томио Окамура.

"Министр обороны Яромир Зуна не принял приглашение [поехать] на Украину", - привел слова Окамуры портал Denikn.

Он также проинформировал, что "министерство обороны республики подготовит документы для вынесения правительством Чехии решения о завершении роли Минобороны в так называемой инициативе по поставке боеприпасов" для ВСУ. Портфель министра обороны в назначенном 15 декабря чешском кабмине принадлежит SPD.

Поддержка Украины, как сказал Окамура, должна вести к скорейшему завершению конфликта на основе переговоров о мире, инициированных президентом США Дональдом Трампом. "Бюджетные средства больше не будут использоваться для покупок боеприпасов и оружия для Украины", - отметил Окамура.