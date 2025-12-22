Ikhbariya: курды договорились с сирийскими властями о прекращении огня в Алеппо

БЕЙРУТ, 23 декабря. /ТАСС/. Командование курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) отдало приказ своим формированиям прекратить вести огонь по позициям правительственных войск в Алеппо. Об этом сообщил телеканал Ikhbariya.

По его информации, СДС и Минобороны республики 22 декабря достигли соглашения об урегулировании ситуации в северной столице. Сирийские власти объявили об установлении перемирия в городе.

Ранее ожесточенные перестрелки на линии соприкосновения возле кольцевых развилок Лирамун и Шейхин распространились на курдские кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд, а также соседние с ними городские районы Шейх-Таха, Эль-Джамилия и Сирьян.

По данным МВД, в результате обстрелов погибли двое мирных жителей и еще 23 человека получили ранения.

Интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зафиксирован последний раз в Алеппо и Дейр-эз-Зоре 26 октября. Тогда огонь был прекращен после переговоров командующего СДС Мазлюма Абди с министром обороны Сирии Мурхафом Абу Касрой.