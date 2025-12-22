Писториус: размещение американских ракет в ФРГ в 2026 году остается в силе

По словам министра обороны Германии, нет признаков того, что это не произойдет

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что планы по размещению американских ракет на территории ФРГ в 2026 году остаются в силе.

10 июля 2024 года пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов (завершил миссию в октябре 2024 года) заявлял, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.

"Пока нет никаких признаков того, что этого не произойдет", - заявил Писториус в интервью газете Die Zeit. "И в то же время мы придерживаемся наших планов по самостоятельному производству ракет большой дальности к концу десятилетия совместно с Францией, Испанией и Англией. Потому что цель остается ясной: мы должны стать более независимыми от США", - констатировал министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также высказывал мнение, что США начнут размещение дальнобойного оружия на территории ФРГ в 2026 году, как и планировалось.