Трамп одобрил план строительства двух новых линкоров для ВМС США

По словам президента, Соединенные Штаты намерены построить около 25 таких кораблей

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что одобрил план, предусматривающий строительство двух новых линкоров для ВМС США.

"Для меня большая честь объявить, что я одобрил план для ВМС по строительству двух совершенно новых, очень больших линкоров, самых больших из тех, что мы строили", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Не было ничего похожего на эти корабли", - утверждал американский лидер. По его версии, это будут "самые быстрые, самые крупные" американские корабли. "Мы начнем с двух [кораблей], но они быстро превратятся в 10. И в конечном счете, мы думаем, что их будет 20-25", - отметил он. Трамп не уточнил, на какой срок рассчитана эта программа. Он отметил, что водоизмещение этих кораблей превысит 30-40 тыс. тонн.

"Линкоры получат артиллерийские орудия и ракеты высочайшего класса. Они также будут нести гиперзвуковые вооружения, много новейших гиперзвуковых вооружений, электрические рельсовые пушки и даже мощные лазеры", - добавил Трамп. "Они также будут нести оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас в разработке", - подчеркнул американский лидер.

Говоря о строительстве авианосцев, Трамп добавил: "Мы также будем это наращивать". По его словам, в частности, речь может идти об "авианосцах "другого класса", нежели Gerald R. Ford. Кроме того, США планируют построить от 12 до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС.

"Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок", - сказал Трамп.

"Сколько всего у нас сейчас субмарин? У нас их более 30. Но это супер-пупер-субмарины, и им нет равных. Так что мы собираемся построить от 12 до 15 совершенно новых подводных лодок", - добавил президент США.

