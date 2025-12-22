Трамп: США оставят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

Соединенные Штаты присвоят также и сами суда, заявил американский лидер

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют присвоить себе как нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров, так и сами суда. Об этом заявил 22 декабря президент США Дональд Трамп.

"Мы оставим ее (нефть - прим. ТАСС) себе. Возможно, мы будем использовать ее для [пополнения] стратегических резервов. Мы ее оставим", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы также оставим себе суда", - добавил глава Белого дома.