Трамп: США имеют в виду не только Венесуэлу в плане операций против картелей

Американский лидер отметил, что такие операции Вашингтон может проводить "где угодно"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Администрация США имеет в виду не только Венесуэлу, когда рассуждает о возможности проведения наземных военных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Это подтвердил президент США Дональд Трамп.

"Где угодно. Не только в Венесуэле", - заявил он, комментируя в беседе с журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) вопрос о возможных американских военных операциях в Латинской Америке.