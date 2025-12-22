Трамп: США имеют в виду не только Венесуэлу в плане операций против картелей
22:41
обновлено 22:49
ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Администрация США имеет в виду не только Венесуэлу, когда рассуждает о возможности проведения наземных военных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Это подтвердил президент США Дональд Трамп.
"Где угодно. Не только в Венесуэле", - заявил он, комментируя в беседе с журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) вопрос о возможных американских военных операциях в Латинской Америке.