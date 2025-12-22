NZZ: Швейцария уклонилась от защиты соотечественника, подпавшего под санкции ЕС

Экс-полковник Генерального штаба ВС Швейцарии Жак Бо оказался под санкциями якобы из-за распространения пророссийских нарративов

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Швейцарии предпочли уклониться от защиты интересов проживающего в Брюсселе соотечественника, полковника Генерального штаба ВС Швейцарии в отставке Жака Бо, подпавшего под антироссийские санкции ЕС якобы за распространение пророссийских нарративов. Об этом пишет швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Ранее ЕС внес в антироссийский санкционный список Бо и еще одного военного эксперта. Ему вменяется в вину тот факт, что он в своих книгах и интервью, в первую очередь посвященных анализу событий на Украине, распространял нежелательные в Евросоюзе нарративы и якобы манипулировал информацией.

"Из имеющейся на данный момент информации складывается впечатление, что официальная Швейцария, мягко говоря, не отстаивала интересы своего гражданина перед ЕС и уклоняется от решения этого вопроса", - пишет газета. Так, о планах ЕС включить его в санкционный список аналитик узнал 12 декабря, но не от швейцарских властей, а от журналиста. Затем Бо попытался связаться с главой миссии Швейцарии при ЕС Ритой Адам, которую знал со времен совместной работы в МИД конфедерации, и попросил ему перезвонить. Тем не менее, по прошествии недели "оказавшийся в затруднительном положении и позвонивший в миссию" швейцарец так и не получил ответа, уточняет издание.

По информации NZZ, в швейцарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что миссия страны в Брюсселе 12 декабря была проинформирована о предстоящем внесении соотечественника в санкционный список. "Очевидно, что миссия не сочла необходимым предупредить Жака Бо и проинформировать его о том, что его ждет, даже в неформальном порядке. На вопрос, почему этого не было сделано, МИД не дает ответа", - указывает газета. Отмечается, что в Евросоюзе не консультировались со Швейцарией перед принятием решения о санкционировании ее гражданина. МИД конфедерации также не дал ответа на вопрос, подал ли Берн протест против включения Бо в черный список и будет ли он добиваться исключения эксперта из него, добавляется в статье.

Бо родился в 1955 году. С 1983 по 1990 год был задействован в швейцарских спецслужбах. В разное время работал в структурах ООН и НАТО, а также во влиятельном Женевском центре политики безопасности (GCSP), созданном в 1995 году при МИД Швейцарии. В 2024 году опубликовал книгу под названием "Искусство русской войны. Как Запад привел Украину к краху", в которой рассматривает вопросы о том, как мыслят обе стороны украинского конфликта и почему киевские власти проиграли в нем.