Трамп: Гренландия нужна США для обеспечения своей нацбезопасности

У Соединенных Штатов "больше нефти, чем у любой другой страны мира", отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности, а не с с целью получения контроля над ее полезными ископаемыми.

"Гренландия нужна нам по соображениям национальной безопасности. А не из-за минералов. У нас столько месторождений минералов и нефти! У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира. Гренландия нам нужна по соображениям национальной безопасности", - заявил он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Если посмотреть на Гренландию, вдоль побережья, то там везде российские и китайские корабли", - считает Трамп. "Она нам нужна из-за национальной безопасности. Мы должны ее иметь", - сказал глава американской администрации.