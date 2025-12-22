Трамп: США планируют построить военные корабли нового класса за 2-2,5 года

Программу строительства судов президент Соединенных Штатов назвал "противодействием всем"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают построить военные корабли нового класса за 2 или 2,5 года. Об этом сообщил 22 декабря президент США Дональд Трамп.

"Мы, вероятно, говорим о двух или двух с половиной годах", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). "Это противодействие всем", - подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о том, на кого нацелена программа строительства этих кораблей, ориентирована ли она на КНР. "Мы отлично ладим с Китаем. У меня отличные отношения с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - заявил Трамп.