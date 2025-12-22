Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию идут нормально

Президент США подчеркнул, что "все устали от войны"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры с участием России и Украины по урегулированию конфликта идут нормально.

"Переговоры по Украине и России продолжаются", - сказал он. "Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально", - добавил он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать ход консультаций, состоявшихся в последние дни. В субботу и воскресенье в Майами (штат Флорида) спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером.

"Я надеюсь, что нам это удастся", - добавил американский лидер, имея в виду прекращение конфликта. "Суть в следующем. Я думаю, что они все устали от войны. Все устали от войны. Она должна прекратиться", - подчеркнул Трамп, говоря о конфликте.

На вопрос, планирует ли он поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным или с Владимиром Зеленским, Трамп ответил: "Я буду делать то, что должен, я хочу, чтобы это прекратилось".