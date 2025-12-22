Трамп: решение Мадуро "сыграть жестко" станет последним

Президент США напомнил, что у его страны самая большая армада из всех, что когда-либо были в Южной Америке

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его венесуэльский коллега Николас Мадуро абсолютно свободен в своих действиях, однако решение с его стороны "сыграть жестко" будет для него последним.

"Он может делать все, что хочет. У нас [США] огромная армада, самая большая из всех, что у нас когда-либо были, и, безусловно, самая большая из всех, что когда-либо были в Южной Америке", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Он может делать все, что хочет. Все будет в порядке, что бы он ни решил сделать. Если он хочет что-то сделать, если он будет играть жестко, это будет последний раз, когда он сможет сыграть жестко", - добавил Трамп.