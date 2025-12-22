Гросси: ООН должна активнее способствовать диалогу между Венесуэлой и США

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что по этой причине "важно новое руководство" организации

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /ТАСС/. ООН недостаточно способствует установлению диалога между Венесуэлой и США, необходим более активный вклад. Такое мнение высказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выдвинутый Аргентиной на пост генерального секретаря ООН.

"Нужен диалог, который ООН не обеспечивает. Поэтому важно новое руководство ООН, которое могло способствовать этому диалогу", - сказал он журналистам после презентации своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН в столице Аргентины.