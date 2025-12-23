Politico: кибератака на госкомпанию Венесуэлы PDVSA имеет признаки операции США

Бывшие американские чиновники считают, что атака могла быть спланирована заранее, говорится в материале газеты

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Хакерская атака, которой подверглась ранее в декабре государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA), вероятно, была осуществлена США. Такая оценка приводится в статье, опубликованной 22 декабря в американской газете Politico.

"По словам бывших американских должностных лиц и экспертов в сфере кибербезопасности, масштабная кибератака, в результате которой была нарушена работа венесуэльской нефтегазовой инфраструктуры, имеет много признаков операции США", - отмечается в материале. "Это похоже на заранее спланированную атаку", - подчеркнул один из источников издания. Он выразил уверенность в том, что осуществить такую атаку могла лишь американская сторона.

"По словам экспертов, США являются одной из немногих стран, способных провести кибератаку такого масштаба", - говорится в публикации. Источники газеты из числа бывших должностных лиц отметили, что за хакерской атакой, вероятнее всего, стоит Киберкомандование ВС США. "Именно для этого и было создано Киберкомандование ВС США", - подчеркнул один из источников. Говоря о возможности проведения этой структурой упомянутой атаки, он добавил: "Это звучит в полной мере правдоподобно и соответствует задачам и возможностям Киберкомандования ВС США".

Представители PDVSA 15 декабря заявили, что компания подверглась кибератаке, целью которой было прекращение ее работы. В PDVSA тогда подчеркнули, что расценивают кибератаку как "попытку агрессии, которая является частью стратегии правительства США по захвату венесуэльской нефти с применением силы и пиратства".

Давление США на Венесуэлу

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали почти 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что США планируют оставить нефть себе. 16 декабря он объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило о проведении силами США операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.