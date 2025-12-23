ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
США ударили по якобы перевозящему наркотики судну в Тихом океане

Один человек погиб
03:37
обновлено 03:50
© Tajh Payne/ US Navy via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Американские военные нанесли удар по судну в международных водах в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось членами наркокартелей, сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что малозаметное судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика", - говорится в сообщении командования в X, в котором указывается, что в результате удара была подтверждена гибель одного человека.

Объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удар 22 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета, отметило командование. 

