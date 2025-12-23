Число погибших камбоджийцев в пограничном конфликте с Таиландом достигло 21

Еще 83 человека получили ранения

ХАНОЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Число камбоджийцев, погибших в пограничном конфликте с Таиландом, возросло до 21, еще 83 человека были ранены. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на данные правительства Камбоджи.

Совершенные за последние недели обстрелы и бомбардировки привели к гибели 21 человека, указывает издание. Также сообщается, что 83 камбоджийца получили ранения в результате боевых действий, а свыше 544,7 тыс. мирных жителей приграничных провинций были вынуждены покинуть свои дома.

В результате ударов таиландской армии по камбоджийским приграничным районам, там разрушены и уничтожены 111 частных домов, 5 школ, 3 медицинских центра, рынок, склады, несколько древних храмов и пагод, здание таможенной и акцизной администрации, 11 административных зданий, 5 гостиниц, несколько мостов, автозаправка и 28 автомобилей.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней таиландские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.