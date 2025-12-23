На Украине начинается масштабный аудит оборонной отрасли

К мерам государственного финансового контроля привлечены около 500 сотрудников Госаудитслужбы, сообщила ее председатель Алла Басалаева

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госаудитслужба Украины приступает к проверке 86 субъектов хозяйствования оборонно-промышленного комплекса и 2 госпредприятий Минобороны. Аудит поручил провести Владимир Зеленский после масштабного коррупционного скандала на Украине и сообщений о возможной причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках.

Как сообщила председатель Госаудитслужбы Алла Басалаева, аудиты и ревизии состоятся на 86 субъектах хозяйствования оборонно-промышленного комплекса, привлеченных к производству и закупке вооружений, и на 2 госпредприятиях министерства обороны - в Агентстве оборонных закупок и Государственном операторе тыла. К мерам государственного финансового контроля привлечены около 500 сотрудников Госаудитслужбы.

В обращении, адресованном сотрудникам оборонных предприятий, аудиторам и журналистам, Басалаева напомнила, что предыдущие ревизии министерства обороны, проведенные в 2023 году, стали основанием для громких уголовных производств, увольнения некоторых чиновников и взыскания через суд миллионных сумм за невыполненные контракты. Госаудитслужба тогда столкнулась с "безумным давлением". В ведомстве допускают, что попытки давления начнутся и при нынешнем аудите. Отмечается, что Госаудитслужба будет ежемесячно уведомлять правительство о промежуточных результатах, а окончательный отчет предоставит после полного завершения контрольных мероприятий.

"Курткогейт" и отставка в Минобороны

В сентябре 2023 года коррупционные скандалы вокруг поставок в Минобороны привели к отставке главы ведомства Алексея Резникова и увольнению всех его заместителей. Все началось в январе 2023 года с расследования агентства УНИАН и газеты "Зеркало недели", опубликовавших документы, согласно которым военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. Сумма сделки составила более $350 млн. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях.

В августе 2023 года Минобороны вновь оказалось в центре скандала, названного на Украине "курткогейтом", он был связан с закупками зимних курток для ВСУ, которые не соответствовали заявленным параметрам. Также в ведомстве обнаружились закупки некачественных бронежилетов. Как отмечало ведомство, из бюджета Украины было присвоено более 1 млрд гривен (более $27 млн). Как выяснили журналисты, ведомство, закупившее легкие камуфляжные куртки, поставило их в армию уже как зимние по завышенной втрое цене. По цене, втрое превышающей фактическую, были поставлены и шлемы, не соответствовавшие заявленному уровню защиты.

В ноябре 2023 года журналисты украинского издания "Общественное" опубликовали расследование, согласно которому Минобороны Украины в 2022 году потеряло 2 млрд гривен (более $55 млн) на контрактах с фирмами-посредниками на закупку боеприпасов и обмундирования для вооруженных сил, так ничего и не получив.

Занимавший тогда пост генпрокурора Украины Андрей Костин отмечал, что в 2023 году было возбуждено свыше 220 уголовных дел по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета, что более чем в четыре раза превышает данные за 2022 год.

Некачественные аптечки и обмундирование "в копеечку"

В августе 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения организаторам закупок некачественных аптечек для военных почти на 60 млн гривен (около $1,46 млн). Обвинения предъявлены экс-начальнику одного из учебных центров, начальнику медицинской службы того же центра и восьмерым частным предпринимателям. В ноябре 2024 года офис генерального прокурора Украины сообщил, что бывший советник экс-заместителя министра обороны Украины и бывший депутат Верховной рады организовали схему закупок обмундирования для украинской армии по завышенным ценам, присвоив себе более $10 млн. По информации украинского издания "Инсайдер", ссылающегося на собственные источники в национальной полиции, речь идет о бывшем советнике Романе Балыкине и экс-депутате Игоре Франчуке.

Истории с непрозрачными закупками не только понижали рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно сказывались на отношениях Киева с западными партнерами, которые неоднократно отмечали, что хотят видеть, куда идет выделяемая ими помощь. Запад настаивал на реальных результатах борьбы с коррупцией. Увольнение министра обороны и всего руководства ведомства было осуществлено Зеленским для демонстрации этих результатов.