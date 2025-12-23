Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку с автографом

Президент США также передал теплые пожелания казахстанскому лидеру

АСТАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом, а также направил теплые пожелания. Об этом в Telegram-канале сообщил помощник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай по итогам встречи посла Казахстана в США Магжана Ильясова с американским лидером.

По словам Желдибая, во время краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Трамп поделился с Ильясовым своими впечатлениями от ноябрьской встречи с Токаевым в Овальном кабинете. Президент США передал казахстанскому лидеру личные теплые пожелания, отметил свое уважение к нему и охарактеризовал Токаева как достойного и опытного государственного деятеля, обладающего глубоким и взвешенным пониманием международных процессов.

В ноябре Токаев в ходе визита в США провел переговоры с Трампом. Ранее Министерство иностранных дел Казахстана сообщало, что в декабре в Белом доме состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот президенту США послом Казахстана Магжаном Ильясовым.