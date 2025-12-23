Трамп призвал президента Колумбии быстрее закрыть "кокаиновые фабрики"

Американский лидер обвинил Густаво Петро в потворстве производителям наркотиков

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в потворстве производителям наркотиков в латиноамериканской республике и призвал руководство страны усилить борьбу с наркокартелями.

"Ему (президенту Колумбии - прим. ТАСС) нужно быть внимательным, потому что у него нарколаборатории, они делают кокаин в Колумбии. Он не друг Соединенных Штатов, он очень плохой парень. Пусть он бережет свою задницу, потому что он делает кокаин, и они отправляют его в США из Колумбии", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы любим колумбийский народ. И я люблю колумбийский народ. Это замечательные люди - они энергичные, умные и классные. Но их новый лидер - это любитель создавать проблемы, и ему лучше быть осторожным. Вам лучше закрыть эти кокаиновые фабрики. Есть три крупные кокаиновые фабрики. И мы знаем, где они находятся. Вам лучше быстро их закрыть", - добавил американский лидер.

Ранее Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность расширения военно-морской операции по борьбе с наркотрафиком в Карибском море на Колумбию и Мексику. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих.