Против Трампа подали иск с требованием вернуть название Кеннеди-центру

Член Палаты представителей Джойс Битти отметила, что для изменения названия главного концертного комплекса Вашингтона требуется одобрение Конгресса, которое американский президент не получал

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей США Джойс Битти подала в суд на американского президента Дональда Трампа и назначенных им членов совета управляющих Центра исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди, требуя убрать из названия имя президента. Об этом говорится в иске, текст которого приводит газета The New York Times.

"Истец требует от суда признать действия ответчиков нарушением федерального законодательства, признать, что название Кеннеди-центра должно быть "Центр исполнительских искусств имени Дж. Ф. Кеннеди", - сказано в судебном документе.

Политик, которая также входит в совет Центра, указывает, что для изменения названия главного концертного комплекса Вашингтона требуется одобрение Конгресса США, которое Трамп не получал. Она потребовала признать решение о переименовании недействительным "и не имеющим законных последствий" и убрать любые знаки и вывески с здания и сайта комплекса, где отображается новое название. Как утверждает Бити, во время заседания по изменению названия ей выключили микрофон и она не смогла выразить сове несогласие.

18 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован. По ее словам, совет управляющих Центра принял решение "переименовать его в центр Трампа - Кеннеди". В феврале Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих этого театрально-концертного комплекса.

История Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди

В Конгрессе США идею создания в Вашингтоне национального культурного центра начали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующая законодательная инициатива была утверждена, ее подписал 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований в последующие годы. Оценки стоимости проекта постоянно менялись в сторону увеличения по мере работы над ним.

35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на строительство центра. После убийства Кеннеди в 1963 году комплекс было решено назвать в его честь.

Кеннеди-центр впервые открыл свои двери в сентябре 1971 года и с тех пор стал постоянным домом для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.