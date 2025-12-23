В Грузии за взятки задержали экс-главу Службы госбезопасности Лилуашвили

ТБИЛИСИ, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили задержан за получение взяток в особо крупном размере, ему грозит от 11 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

"В результате совместно проведенных оперативных и следственных действий Генеральной прокуратуры Грузии и Службы государственной безопасности задержан бывший глава службы Государственной безопасности Григол Лилуашвили, который обвиняется в получении взяток по нескольким делам, находящемся в нашем производстве", - заявил Гваракидзе.

Как отметил генпрокурор, Лилуашвили обвиняется по статье о заранее спланированном получении взяток в особо крупном размере группой лиц, что подразумевает от 11 до 15 лет лишения свободы.