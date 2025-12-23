AP: строительство новых кораблей для "Золотого флота" Трампа начнется в 2030-х годах

По словам американского лидера, первый линкор будет называться USS Defiant

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство новых линейных кораблей, объявленное президентом США Дональдом Трампом, запланировано на начало 2030-х годов. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

По словам неназванного собеседника агентства, корабль сейчас находится на этапе проектирования. Трамп в ходе пресс-конференции назвал себя эстетом и заявил, что будет заниматься дизайном судна вместе с американскими ВМС. Президент пообещал, что линкор будет "в 100 раз мощнее" других американских кораблей. По его словам, первый линкор будет называться USS Defiant ("Непокорный").

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американском ВПК писала, что администрации Трампа вряд ли удастся построить за два или два с половиной года "Золотой флот", в который войдут военные корабли нового класса.

В понедельник Трамп объявил о планах постройки трех авианосцев, от 12 до 15 подводных лодок для усиления национальных ВМС и двух новых линкоров, несущих крылатые ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковые вооружения. Глава государства назвал эти корабли "Золотым флотом". Он отметил, что строительство военных кораблей нового класса займет "два или два с половиной года". В свою очередь выступавший вместе с ним министр ВМС Джон Фелан заявил, что класс линкоров будет носить имя нынешнего американского лидера.