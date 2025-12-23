В Швеции намерены запретить брак между близкими родственниками

Целью инициативы является противодействие притеснениям, связанным с понятием чести, а также другим видам давления или принуждения, которые могут оказываться при вступлении в брак

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции подготовило законопроект о запрете заключения брака между двоюродными братьями и сестрами, а также о непризнании таких браков, заключенных за пределами королевства. Об этом сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Цель инициативы - противодействие притеснениям, связанным с понятием чести, а также другим видам давления или принуждения, которые могут оказываться при вступлении в брак.

"Насилие и угнетение, связанные с понятием чести, недопустимы в нашем обществе. Говорить о нулевой терпимости легко, однако это должно быть отражено и в законодательстве. Защита женщин и девочек, прежде всего, тех, что живут в условиях, связанных с понятием чести, должна быть усилена как в уголовном, так и в гражданском законодательстве. Запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами является важной мерой для обеспечения права каждого человека самостоятельно распоряжаться своей жизнью", - приводятся в пресс-релизе слова министра юстиции Гуннара Стрёммера.

В тексте также отмечается, что для девушек и женщин "двоюродный брак" несет в себе опасность угнетения из соображений семейной чести, а также социальной изоляции и укоренения связанных с этим понятием структур, в том числе криминальных, основанных на родстве.

Помимо запрета на заключение брака между двоюродными братьями и сестрами, правительственный законопроект предполагает запрет также на брак между другими близкими родственниками. Согласно ему, сводные и усыновленные/ удочеренные братья и сестры не смогут получить разрешение на вступление друг с другом в брак.

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 июля 2026 года.