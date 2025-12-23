ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Польши назвал катастрофой возможный договор ЕС со странами MERCOSUR

Кароль Навроцкий отметил, что тысячи продуктов из стран MERCOSUR "могут залить" республику, уничтожить польское сельское хозяйство и другие отрасли
07:21

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал катастрофой возможное подписание договора о свободной торговле между Евросоюзом и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). Об этом он написал в Х, обращаясь к премьер-министру Польши Дональду Туску.

"Одобрение договора со странами MERCOSUR - это катастрофа. Господин премьер, нужно не болтать, а создавать блокирующее меньшинство!" - написал глава государства.

По мнению Навроцкого, "тысячи продуктов [из стран MERCOSUR] могут залить Польшу, уничтожить польское сельское хозяйство и другие отрасли".

Продовольственная безопасность, считает Навроцкий, заключается в производстве продовольственной продукции "рядом с потребителем, а не импорт продовольствия с расстояния в 10 тыс. км".

6 декабря 2024 года стороны уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.

18 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR. Подписание может состояться в январе 2026 года. 

