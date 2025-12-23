Швеция призвала уважать суверенитет Дании после назначения посланника США по Гренландии

Губернатора штата Луизиана Джефф Лэндри ранее отметил, что постарается присоединить автономную область Дании к Соединенным Штатам

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала уважать суверенитет и территориальную целостность Дании на фоне назначения США спецпосланника по Гренландии.

"По вопросам, касающимся Дании и Гренландии, решения принимают Дания и Гренландия. Швеция всецело поддерживает своего соседа в этих вопросах и всегда будет отстаивать международное право. Обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность государств является основополагающим принципом международного права", - написала она в Х.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. "Джефф понимает, что Гренландия жизненно важна для нашей национальной безопасности, и будет решительно защищать интересы нашей страны ради безопасности, выживания наших союзников и, по сути, всего мира", - указал глава вашингтонской администрации в воскресенье в Truth Social. Как уже заявил Лэндри, он постарается присоединить автономную область Дании к Соединенным Штатам. "Для меня честь выполнять задачи на этой добровольной должности, чтобы сделать Гренландию частью США", - написал он в X. Лэндри добавил, что появившиеся обязанности "никак не повлияют" на его работу на посту губернатора штата.

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.