Axios: Дании заранее не сообщили о назначении спецпосланника Трампа по Гренландии

Как отметили источники портала, вероятно, о планах по назначению спецпосланника президента Соединенных Штатов по Гренландии не знали и в самом Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. США заранее не проинформировали правительство Дании о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри на пост спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Гренландии. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным издания, в последние месяцы американские официальные лица, напротив, убеждали датское правительство в том, что администрация Трампа отказалась от идеи присоединения Гренландии к США и что этот вопрос больше не будет подниматься. В начале декабря на встрече с представителями властей Дании и Гренландии делегация Государственного департамента США вела конструктивный диалог и не упоминала ни о планах по назначению спецпосланника, ни о возможной дипломатической эскалации вокруг острова.

Как отметили источники Axios, вероятно, о планах по назначению спецпосланника президента США по Гренландии не знали и в самом Госдепартаменте.

Ранее МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри в связи с назначением Трампом спецпосланника по Гренландии. 21 декабря Трамп написал в Truth Social, что назначил Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, губернатор "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Американский лидер и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.