МИД КНР призвал Украину исправить ошибки в ответ на угрозы Зеленского

Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не получивших одобрение ООН, отметил официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китай выступает против не имеющих юридической основы односторонних санкций, призывает Украину исправить ошибочные действия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление Владимира Зеленского о введении ограничений против нескольких китайских граждан за якобы сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом.

"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не получивших одобрение ООН. Настоятельно призывает украинскую сторону исправить ошибочные действия", - отметил он.

Линь Цзянь добавил, что КНР "будет решительно защищать законные права и интересы китайских граждан и предприятий".