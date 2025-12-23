Экваториальная Гвинея направила письмо Путину о готовности принять саммит РФ - Африка

В республике есть вся инфраструктура для этого, отметил ее посол в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство Экваториальной Гвинеи направило письмо президенту РФ Владимиру Путину о готовности принять саммит Россия - Африка. Об этом заявил ТАСС посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

"У нас все есть. Мы каждый год проводим три-четыре таких мероприятия. Мы уже проводили саммит Турция - Африка, Арабский мир - Африка, Латиноамериканские государства - Африка. У нас все для этого есть, вся инфраструктура", - сказал он. "И мы даже уже отправили специальное письмо главе государства Российской Федерации", - подчеркнул дипломат.

Посол рассказал, что в стране "есть два конгресс-центра, 54 особняка по 1 000 кв. м, много гостиниц". "Есть у нас и отдельный так называемый конференц-город на пляже, на берегу Атлантического океана", - добавил он.

Дипломат также напомнил, что в Санкт-Петербурге на втором саммите Россия - Африка вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге объявил о желании принять следующий саммит Россия - Африка. "И потом, когда мы были в Сочи, наш министр иностранных дел Симеон Ойоно Эсоно Ангуе тоже попросил об этом. И здесь [в Каире] он тоже об этом объявил", - указал он.

В Каире 19-20 декабря прошла вторая министерская конференция Россия - Африка.