Трамп назвал NYT угрозой национальной безопасности

Президент США обвинил издание "в радикально левом, невменяемом поведении"
08:03

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что газета The New York Times (NYT) представляет серьезную угрозу национальной безопасности и распространение ею лживой информации должно быть пресечено.

"Провал The New York Times, ее ложь и преднамеренное искажение фактов представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны", - отметил глава Белого дома в Truth Social. Он обвинил издание "в радикально левом, невменяемом поведении". Трамп полагает, что необходимо положить конец статьям с вводящей в заблуждение информацией.

NYT - "настоящий враг народа", подчеркнул Трамп.

Американский лидер ранее подал иск на сумму $15 млрд против NYT. Он обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете на себя, а также на членов своей семьи и окружения. 

