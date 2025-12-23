Французский философ Сеспедес объяснил, почему ЕС утратил свое влияние

По словам эксперта, такая тенденция связана с умалчиванием темных сторон прошлого Евросоюза и высокомерием

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Европейский союз сегодня теряет свое влияние из-за умалчивания темных сторон своего прошлого и высокомерия. Таким мнением поделился с ТАСС французский философ Венсан Сеспедес перед выступлением с лекцией в Российской академии музыки имени Гнесиных.

"Европа теряет влияние по целому ряду причин. Первая - европейское прошлое стало табу, о нем недостаточно говорят. Колонизация была крайне серьезной проблемой, но многие интеллектуалы не захотели по-настоящему осмыслить этот вопрос. Кроме того, у Европы есть другая проблема - ее высокомерие. Франция, возможно, является самой высокомерной в культурном плане нацией. Мы продвигаем французские ценности: у нас есть целый нарратив для продвижения великих гуманистических идеалов. Хотя при этом когда-то были колонизаторами и практиковали рабство. В том обществе лицемерия, которое сегодня представляет собой Франция, благополучие вряд ли возможно", - считает собеседник агентства.

Сеспедес добавил, что Европа, реализуя экономический и политический проекты, "забыла" о культурном развитии и связях. Он отметил, что Франция на сегодняшний день не реализует ценности, которые декларирует. "Например, с 2017 года в стране были упразднены многие государственные службы, в стране насчитывается 9 млн бедных. Но мы не хотим этого видеть и учитывать. А страны, которые исторически и географически могли бы быть естественным образом связаны с Францией - прежде всего африканские, - не принимают эту двойную риторику", - сказал он.

Так, философ выступает за "морализацию" политики, утверждая, что начинать республике стоит с себя, не читая нотации другим. По его словам, сперва Франции следует навести порядок в собственной политике - быть честными в отношении провозглашаемых ценностей и отказаться от двойных стандартов.