Вэнс поделился впечатлениями после тренировки с группой "морских котиков"

Американский вице-президент признался, что ощущает себя так, словно его "сбил товарный поезд"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Vice President JD Vance/ X

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел тренировку с группой "морских котиков", элитного подразделения ВМС США, и хотя занятия прошли в щадящем режиме, политик признался, что ощущает себя так, словно его "сбил товарный поезд".

"Только закончил полуторачасовую тренировку с "морскими котиками" <…>. Они пошли навстречу мне и не переусердствовали, но я тем не менее ощущаю себя так, словно меня сбил товарный поезд. Очень признателен всем нашим воинам, которые охраняют нашу безопасность и поддерживают самые высокие стандарты в мире!" - написал Вэнс в X.

Вице-президент выложил фотографии, на которых видно, как он бежит по берегу моря вместе с группой спецназовцев, несет вместе с ними массивное бревно, взбирается по плетенной сети, гребет в надувной лодке. Тренировка состоялась в понедельник.

По данным американских СМИ, тренировка прошла на базе ВМС в городе Коронадо, штат Калифорния. Вэнс служил в Корпусе морской пехоты США. В 2005 году был направлен в Ирак, демобилизовался в 2007 году.

СМИ также обращают внимание, что Вэнс, предположительно, впервые провел тренировку с военными, находясь в должности вице-президента. Другим членом администрации Дональда Трампа, кто периодически тренируется с военными, является министр обороны Пит Хегсет. Последний сделал своим приоритетом ужесточение требований к физической подготовке и внешнему виду военнослужащих, в частности, подчеркивая, что они не должны носить бороды. На выложенных Вэнсом фотографиях он единственный, у кого есть борода. Комментируя слова Хегсета о бородах, Вэнс в октябре говорил журналистам, что он брился во время военной службы, но как вице-президент может поступать, как ему вздумается.