В Черкасской области Украины раскольники захватили храм канонической УПЦ

Руководитель захвата деятель ПЦУ Назарий Засанский прибыл в Чигирин с группой из примерно 50 человек в военной форме, которые представились очевидцам сотрудниками ТЦК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в городе Чигирин Черкасской области отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храм Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает "Союз православных журналистов" на своем сайте.

Захватом руководил деятель ПЦУ Назарий Засанский. Он прибыл в Чигирин с группой из примерно 50 человек в военной форме, которые представились очевидцам сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Раскольники проникли в здание, когда там никого не было, срезав замки на входе с помощью болгарки.

В материале уточняется, что еще 21 февраля 2025 года без согласия религиозной общины УПЦ приход перерегистрировали в юрисдикцию ПЦУ. Однако в Чигирине не оказалось последователей раскольнической церкви, поэтому представителям ПЦУ пришлось почти год ждать приезда рейдеров в город, чтобы забрать храм.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Несмотря на все усилия Киева, в 2023 году в стране насчитывалось порядка 5-6 млн прихожан Украинской православной церкви.