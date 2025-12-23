В Пакистане при атаке террористов погибли не менее пяти полицейских

Место инцидента оцеплено силами безопасности, силовики проводят контртеррористическую операцию, сообщила газета The Express Tribune

ИСЛАМАБАД, 23 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять пакистанских полицейских убиты в результате нападения террористов в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

По информации газеты The Express Tribune, автомобиль с правоохранителями был обстрелян террористами из засады в округе Гарагри Банда. Место инцидента оцеплено силами безопасности, силовики проводят контртеррористическую операцию.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил нападение на полицейских и выразил соболезнование их семьям.

В Гарагри Банда расположены месторождения нефти и природного газа, добычу на которых осуществляет компания MOL Pakistan под охраной армии и правоохранительных органов. Боевики совершают нападения на нефтегазовые объекты, где похищают рабочих. В декабре в Гарагри Банда в результате атаки террориста-смертника погиб один полицейский и несколько получили ранения.