Глава МИД ФРГ опасается, что успехи РФ на Украине могут стать угрозой для НАТО

Йоханн Вадефуль отметил, обеспечить безопасность Европы можно только якобы обезопасив ее от влияния России

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что устойчивые военные успехи России на Украине могут представлять собой "серьезную угрозу для НАТО".

Он заявил агентству DPA, что, согласно проведенному властями ФРГ анализу, обеспечить безопасность Европы можно только якобы обезопасив ее от влияния РФ. Он утверждает, что безопасность может быть обеспечена "только с позиции силы, единства внутри альянса [НАТО] и обороноспособности Бундесвера". Глава МИД ФРГ подчеркнул, что если ВС России добьются устойчивых военных успехов на Украине, "это будет представлять серьезную угрозу для НАТО".

Вместе с тем он отметил, что гарантии безопасности для Украины ничего не стоят без четких обязательств США. Украина может быть готова пойти на уступки, в том числе по вопросу территорий, только в том случае, если они будут сопровождаться надежными обязательствами в области безопасности со стороны Запада, прежде всего США, считает Вадефуль. В то же время европейцы, по мнению министра, тоже должны будут внести свой вклад.

Глава МИД Германии сдержанно отреагировал на предложение председателя комитета Бундестага по внешней политике Армина Лашета, выступившего за назначение специального посланника ЕС по России.

17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что политики в Европе "повышают градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются "ложью и бредом".