Польша начнет вводить в строй антидроновую систему на восточной границе в январе

Как отметил глава польского МВД Марчин Кервиньский, власти республики за последние два года потратили $550 млн на защиту границы с Белоруссией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Польша в январе 2026 года введет в строй первый отрезок системы защиты от беспилотников на границе с Белоруссией. Об этом сообщил глава польского МВД Марчин Кервиньский.

"Эта наблюдательная вышка особенная, потому что на ней устанавливается первый кластер системы борьбы с беспилотниками, который будет защищать польскую границу. Уже в январе этот кластер будет введен в строй", - сказал Кервиньский в ходе совместного с премьером Дональдом Туском выступления на КПП в Бобровниках на границе с Белоруссией. Трансляция велась в соцсетях канцелярии Туска. Как отметил глава МВД, власти республики за последние два года потратили 2 млрд польских злотых ($550 млн) на защиту границы с Белоруссией.

Польша начала создавать систему по борьбе с беспилотниками вдоль своей восточной границы в ноябре 2025 года после того, как 10 сентября в центре и на востоке страны упали около 20 прилетевших с востока неизвестных беспилотников.