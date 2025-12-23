Турция обсудила с партнерами безопасность судоходства в Черном море

Анкара планирует усиливать систему контроля безопасности судоходства, отметил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Турция обсудила недавние атаки на суда в Черном море с партнерами, "сделав необходимые предупреждения", и намерена усиливать систему контроля безопасности судоходства. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала NTV.

"Форма и характер войн в мире изменились, используются дроны, беспилотные аппараты, безэкипажные катера. В плане недавних атак речь идет о четырех судах, в том числе одном в порту Одессы. Мы обсудили это с министерством внутренних дел, а также с нашими партнерами и сделали им необходимые предупреждения. Мы защищаем права и интересы нашей страны не только в собственных территориальных водах, но и на всех морских пространствах", - сказал министр.