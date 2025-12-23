ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Турция намерена расширить свою систему контроля судоходства на Черное море

Анкара планирует начать срочное внедрение этой системы контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы лучше "отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра"
Редакция сайта ТАСС
09:50
обновлено 10:09

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Анкара намерена расширить действие турецкой системы контроля безопасности судоходства на Черное море. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала NTV.

"Мы прилагаем серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Мы контролируем прохождение судов через все проливы, где работает наша система мониторинга судоходства как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре. И мы расширим услуги такого контроля с помощью радаров на весь район Мраморного моря. В наших планах распространить эту систему и на Черное море", - сказал министр.

По его словам, в планах властей начать срочное внедрение этой системы контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы лучше "отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра".

Система, о которой говорил министр, реализуется в рамках национального проекта по предоставлению услуг контроля морского трафика. Идут работы по созданию соответствующей инфраструктуры в Восточном Средиземноморье. Там будут построены дополнительные радиолокационные, метеорологические станции и пункты, станции связи, пункты видеонаблюдения. В единую инфраструктуру будут объединяться данные автоматической идентификационной системы, радарных станций и дополнительных средств наблюдения и контроля. Как отмечают и Минтрансе Турции, это даст возможность осуществлять круглосуточное, непрерывное и более эффективное наблюдение за морским трафиком, передавать навигационную информацию, предупреждения для судов, контролировать безопасность. 

Турция