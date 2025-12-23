Турция намерена расширить свою систему контроля судоходства на Черное море

Анкара планирует начать срочное внедрение этой системы контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы лучше "отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра"

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Анкара намерена расширить действие турецкой системы контроля безопасности судоходства на Черное море. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала NTV.

"Мы прилагаем серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Мы контролируем прохождение судов через все проливы, где работает наша система мониторинга судоходства как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре. И мы расширим услуги такого контроля с помощью радаров на весь район Мраморного моря. В наших планах распространить эту систему и на Черное море", - сказал министр.

По его словам, в планах властей начать срочное внедрение этой системы контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы лучше "отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра".

Система, о которой говорил министр, реализуется в рамках национального проекта по предоставлению услуг контроля морского трафика. Идут работы по созданию соответствующей инфраструктуры в Восточном Средиземноморье. Там будут построены дополнительные радиолокационные, метеорологические станции и пункты, станции связи, пункты видеонаблюдения. В единую инфраструктуру будут объединяться данные автоматической идентификационной системы, радарных станций и дополнительных средств наблюдения и контроля. Как отмечают и Минтрансе Турции, это даст возможность осуществлять круглосуточное, непрерывное и более эффективное наблюдение за морским трафиком, передавать навигационную информацию, предупреждения для судов, контролировать безопасность.