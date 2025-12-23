На западе Украины уклонисты сбегали из страны по газопроводу

СБУ совместно с Нацполицией задержала в Закарпатье мужчину, который организовал такой "вывод" из страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Нацполицией задержала в Закарпатье мужчину, который организовал "вывод" с Украины уклонистов через газовую трубу. Об сообщается в Telegram-канале СБУ.

"В Закарпатье задержан 62-летний мужчина из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион и помогал им бежать в ЕС через неработающую газовую трубу", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что подозреваемый действовал совместно со своим знакомым, который эмигрировал в Евросоюз. "Находившийся за рубежом подельник подыскивал в соцсетях потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одессе были задержаны четыре человека, подпольно выводившие уклонистов в непризнанное Приднестровье. В Днепропетровской области задержаны двое мужчин, "выводивших уклонистов в страны ЕС лесными тропами". За свои услуги подозреваемые получали от $10 тыс. до $15 тыс. с человека. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.