Лукашенко назначил новых руководителей Генпрокуратуры и Следственного комитета

Пост генпрокурора получил Дмитрий Гора, а на должность председателя Следственного комитета назначен Константин Бычек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета республики.

Как сообщило агентство БелТА, пост генпрокурора получил Дмитрий Гора, который ранее возглавлял Следственный комитет. В свою очередь на должность председателя Следственного комитета назначен Константин Бычек, который ранее был начальником Следственного управления Комитета государственной безопасности.

Как отметил Лукашенко на встрече с новыми главами ведомств, прокуратура должна быть настоящим штабом. "И не только по борьбе с коррупцией. Прокуратура должна на себя взять ряд полномочий, которые сейчас возложены или каким-то образом перенесены на аппарат Совета безопасности", - цитирует главу государства близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

На прошлой неделе на заседании Всебелорусского народного собрания прежний генпрокурор страны Андрей Швед был избран председателем Верховного суда.