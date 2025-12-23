Премьер Литвы: часть застрявших в Белоруссии фур вернулась к обычной работе

Некоторые литовские машины еще остаются в Белоруссии, сообщила Инга Ругинене

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Часть застрявших в Белоруссии литовских грузовых машин вернулась в свободное распоряжение своих компаний и приступила к обычной работе. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Располагаем информацией о том, что немалая часть грузовиков находится в работе и курсирует между Литвой и Белоруссией", - сказала она.

Какие-то цифры премьер не привела. Так же в общих чертах Ругинене описала ситуацию с находящимися по-прежнему на стоянках в Белоруссии литовскими фурами. "Небольшая часть машин еще остается в Белоруссии. Работаем над этим, шаг за шагом решаем ситуацию", - утверждала премьер.

Литовско-белорусские отношения находятся в кризисном состоянии после того, как Вильнюс 29 октября решил на месяц в одностороннем порядке закрыть автотранспортную границу с соседней страной, объявив это мерой борьбы с воздушной контрабандой сигарет. Метеозонды с этим нелегальным грузом, запускаемые с территории Белоруссии, угрожали безопасности гражданской авиации и вынуждали закрывать аэропорты.

В ответ на закрытие границы Минск запретил проезд по стране литовских фур и распорядился поставить их на платные охраняемые стоянки. 20 ноября Литва границу открыла, но сотни литовских фур долгое время оставались на месте.