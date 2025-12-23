Лукашенко поручил Генпрокуратуре и Следкому не допускать революционной борьбы

Президент Белоруссии отметил, что в республике есть выборы

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новым руководителям Генеральной прокуратуры и Следственного комитета не допускать в стране "революционной" борьбы против существующего государственного строя.

"И одного, и второго вас касается: никаких поползновений в плане революционной борьбы против существующего государственного строя. Для этого есть выборы. Надо идти на выборы и решать эти проблемы. Вот тут у Беларуси есть все. Тем более что нынешний президент, как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко в очередной раз назвал себя уходящим президентом. "Кто переживает, кто радуется. Это не значит, что завтра мы все это бросим, и я в том числе, и уйдем. Но понятно, что я уже не тот человек, который первый или второй год работает президентом", - отметил глава государства. Лукашенко также отметил важность соблюдения прав человека. "Право на труд, заработную плату. Право на справедливость каждый человек имеет у нас", - подчеркнул он.

Лукашенко во вторник назначил новых руководителей Генеральной прокуратуры и Следственного комитета республики. Пост генпрокурора получил Дмитрий Гора, который ранее возглавлял Следственный комитет. В свою очередь на должность председателя Следственного комитета назначен Константин Бычек, который ранее был начальником Следственного управления Комитета государственной безопасности.