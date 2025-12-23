Al Hadath: власти Йемена и хуситы договорились об обмене почти 3 тыс. пленных

Сделка предполагает, что власти республики освободят 1 700 сторонников движения, а хуситы передадут правительству 1 200 человек

ДОХА, 23 декабря. /ТАСС/. Представители международно признанного правительства Йемена и мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заключили соглашение об обмене 2 900 удерживаемых лиц. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

"Соглашение по обмену пленными между правительством Йемена и хуситами было достигнуто в Маскате при посредничестве ООН и Омана", - отмечают собеседники саудовского канала. По их сведениям, сделка предполагает, что власти республики освободят 1 700 сторонников движения. В свою очередь хуситы передадут правительству 1 200 человек.

Глава комитета "Ансар Аллах" по делам заключенных Абдель Кадер аль-Муртада подтвердил достижение договоренностей. Он уточнил, что мятежники освободят 1 200 пленных, включая 7 подданных Саудовской Аравии и 23 гражданина Судана.

Как сообщил офис специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга, переговоры между сторонами продолжались в Омане 12 дней. "Достижение соглашения о новом этапе освобождения лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом, является позитивным и значимым шагом, который, надеемся, облегчит страдания заключенных и их семей по всему Йемену", - приводятся в заявлении слова дипломата.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В декабре 2018 стороны конфликта при посредничестве ООН заключили в Стокгольме соглашение, включающее положения об обмене пленными по формуле "всех на всех". В октябре 2020 года состоялся крупнейший на тот момент обмен, в ходе которого был освобожден 1 081 человек. Следующий этап прошел в апреле 2023 года, тогда стороны передали друг другу 887 заключенных. 26 мая 2024 года движение "Ансар Аллах" в одностороннем порядке освободило 113 пленных, в том числе военнослужащих йеменских правительственных сил.